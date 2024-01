Napoli pripeljal dvojico, nekaj večjih nakupov tudi po drugih evropskih klubih

Ljubljana, 20. januarja - Italijanski nogometni prvak Napoli je preko družbenih omrežil potrdil, da sta ekipo okrepila Hamed Junior Traore in Cyril Ngonge. Slednjega, 23-letnega krilnega nogometaša, so Neapeljčani odkupili od Verone za 18 milijonov evrov in dodatke, Traoreja pa so si do konca sezone izposodili od angleškega Bournemoutha.