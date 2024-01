Slovenski skakalci drugi po prvi seriji v Zakopanah

Zakopane, 20. januarja - Smučarski skakalci Lovro Kos, Domen in Peter Prevc ter Anže Lanišek so dobro začeli nastope na zadnji postojanki poljske turneje v Zakopanah. Na današnji ekipni tekmi, prvi v sezoni, imajo Slovenci (523,2 točke) po prvi seriji 13,6 točke zaostanka za vodilnimi Avstrijci (536,8). Tretji so Nemci (520,9).