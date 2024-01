Vreme: Jasno

Ljubljana, 20. januarja - Ponoči bo jasno. Ponekod po nižinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -16 do -8, na Primorskem od -6 do -1 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo pretežno jasno, sprva bo po nekaterih nižinah še megla. Popoldne bo nekaj koprenaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od -3 do 3, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo sprva precej jasno z mrzlim in marsikje meglenim jutrom. Sredi dneva in popoldne se bo postopno pooblačilo, ponekod bo zapihal jugozahodni veter.

V noči na torek bodo prehodno možne rahle padavine, v torek pa bo že precej jasno.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo, severnim Sredozemljem in večjim delom Balkana je območje visokega zračnega tlaka. Od severa doteka k nam hladen in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo jasno, burja ob severnem Jadranu bo oslabela.

V nedeljo bo pretežno jasno z nekaj jutranje megle po nižinah.