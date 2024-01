V deželi faraonov začetek svetovnega pokala v strelstvu

Ljubljana, 22. januarja - V drugi polovici tega tedna se bo v Kairu začela letošnja sezona svetovnega pokala v strelstvu. Egiptovska prestolnica bo med 26. in 31. januarjem gostila preizkušnje v vseh olimpijskih disciplinah v zračnem in malokalibrskem orožju ter puški šibrenici, na veliki mednarodni sceni se bo preizkusilo pet strelk in šest strelcev iz Slovenije.