Izidi veleslaloma alpskih smučark v Jasni

* Izidi, po finalni vožnji: 1. Sara Hector (Šve) 2:17,80 1:10,18 1:07,62 2. Mikaela Shiffrin (ZDA) 2:19,32 +1,52 1:11,18 1:08,14 3. Alice Robinson (NZl) 2:20,51 +2,71 1:11,23 1:09,28 4. Zrinka Ljutić (Hrv) 2:22,13 +4,33 1:12,79 1:09,34 5. Thea Louise Stjernesund (Nor) 2:22,20 +4,40 1:13,60 1:08,60 6. Lara Gut-Behrami (Švi) 2:22,29 +4,49 1:13,15 1:09,14 7. AJ Hurt (ZDA) 2:22,40 +4,60 1:13,31 1:09,09 8. Ragnhild Mowinckel (Nor) 2:22,44 +4,64 1:13,10 1:09,34 9. Camille Rast (Švi) 2:22,83 +5,03 1:13,05 1:09,78 10. Kajsa Vickhoff Lie (Nor) 2:23,32 +5,52 1:13,93 1:09,39 ... 18. Neja Dvornik (Slo) 2:24,72 +6,92 1:14,57 1:10,15 21. Ana Bucik (Slo) 2:25,12 +7,32 1:14,13 1:10,99 - ni se uvrstila v 2. vožnjo: Andreja Slokar (Slo) * Svetovni pokal, razvrstitev, ženske: - skupno (21/43): 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1109 točk 2. Petra Vlhova (Slk) 802 3. Lara Gut-Behrami (Švi) 789 4. Federica Brignone (Ita) 787 5. Sara Hector (Šve) 618 6. Sofia Goggia (Ita) 582 7. Michelle Gisin (Švi) 490 8. Cornelia Hütter (Avt) 435 9. Valerie Grenier (Kan) 369 10. Lena Dürr (Nem) 368 ... 44. Ana Bucik (Slo) 105 45. Ilka Štuhec (Slo) 101 47. Andreja Slokar (Slo) 94 58. Neja Dvornik (Slo) 58 ... - veleslalom (7/11): 1. Lara Gut-Behrami (Švi) 485 točk 2. Federica Brignone (Ita) 460 3. Mikaela Shiffrin (ZDA) 429 4. Sara Hector (Šve) 372 5. Valerie Grenier (Kan) 327 6. Petra Vlhova (Slk) 297 7. Alice Robinson (NZl) 252 8. Zrinka Ljutić (Hrv) 177 9. Sofia Goggia (Ita) 160 10. Thea Louise Stjernesund (Nor) 147 ... 23. Ana Bucik (Slo) 56 34. Neja Dvornik (Slo) 26 ...