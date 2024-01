Na območju Elektra Celje zaradi snega več kot 3000 odjemalcev brez elektrike

Ljubljana, 20. januarja - Petkovo obilno sneženje je ponekod povzročilo tudi težave pri oskrbi elektrike, saj je prišlo do poškodb eletričnih vodov. Na območju Elektra Celje je danes brez elektrike nekaj več kot 3200 odjemalcev, od tega skoraj 2000 na območju distribucijske enote Velenje.

Kot pojasnjujejo v Elektru Celje, je oskrba na nekaterih delih distribucijskega omrežja prekinjena zaradi mokrega snega in posledično podrtih dreves.

Danes ob 10.30 je bilo brez oskrbe 3248 odjemalcev, od tega 1985 v distribucijski enoti Velenje (nadzorništvo Velenje, Polzela, Žalec), 663 v distribucijski enoti Krško in 600 v distribucijski enoti Celje (nadzorništvo Vojnik, Laško, Lava, Mestinje).

Na terenu so vse elektromontažne ekipe Elektra Celje, ki se trudijo čim prej odpraviti okvare na daljnovodih, so zapisali.

Odjemalce pozivajo, naj se izogibajo poškodovanim področjem ter naj se ne dotikajo delov električnih napeljav in naj z napravami ravnajo, kot da so pod napetostjo.

Težave z oskrbo z električno energijo zaradi obilnega sneženja so imeli tudi na območju Elektra Ljubljana. Okvare so na terenu odpravljale vse razpoložljive ekipe, so v petek objavili na spletni strani družbe.

Kot je razvidno iz danes objavljenih podatkov, je brez oskrbe 142 odjemalcev na območjih Javorja in Bogenšperka ter na območju Semiča.

Družbe Elektro Maribor, Elektro Gorenjska in Elektro Primorska niso poročale o težavah z zagotavljanjem elektrike zaradi snega.