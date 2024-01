Newyorški borzni indeksi po skrajšanem tednu spet na rekordnih vrednostih

New York, 20. januarja - Osrednji borzni indeksi Wall Streeta so v petek sklenili uspešen skrajšani trgovalni teden in se vrnili na rekordne vrednosti, potem ko so se zmanjšale skrbi tako glede inflacije kot morebitnega zdrsa gospodarstva v recesijo. Indeks S&P 500 je v petek presegel rekordno vrednost z začetka leta 2022, pod katero je bil lani tudi za 25 odstotkov.