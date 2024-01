Real Madrid doživel najhujši poraz v sezoni

Ljubljana, 19. januarja - Košarkarji Real Madrida so v 22. krogu evrolige doživeli najhujši poraz v sezoni. Na gostovanju so morali priznati premoč Monacu, ki je slavil z 98:74. Za Madridčane, ki še naprej ostajajo prepričljivo na prvem mestu evroligo, je to hkrati prvi zaporedni poraz v sezoni; v španskem prvenstvu so v zadnjem krogu izgubili z Murcio.