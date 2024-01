Snežne razmere v visokogorju

Današnji mrzel sneg je padel na precej toplejšo snežno podlago, zato v bližini stika poteka sreženje. S tem se stabilnost snežne odeje postopno slabša, severovzhodni veter pa bo do sobote popoldne predvsem na južna in jugozahodna pobočja nalagal še novo dodatno obremenitev. V gozdu je zaradi zmanjšane hitrosti vetra in zato manj prenšanja snega ta grožnja nekoliko manjša. Otoplitev v nedeljo v gorah ne bo bistveno vplivala na stabilnost snežne odeje, v hribovjih in nižinah pa bo snežna odeja predvsem v nedeljo in ponedeljek zaradi dnevne odjuge manj stabilna. Tam se lahko predvsem na strmih travnatih pobočjih prožijo plazovi mokrega nesprijetega snega.

V drugi polovici noči je pričelo rahlo deževati, nad 1500 metri pa rahlo snežiti. V zgodnjih jutranjih urah je od vzhoda pri tleh začel pritekati hladen zrak, med njegovim napredovanjem proti morju so se padavine okrepile, meja sneženja pa se je hitro spuščala. Sredi dopoldneva je snežilo povsod razen po nižinah Primorske. Zapadlo je 20-40 centimetrov snega, še nekoliko več ponekod v Posavskem, Škofjeloškem in Cerkljanskem hribovju. V večjem delu države je sneg padel na topla kopna tla. Skoraj ves novozapadli sneg je suh, saj je bila ohladitev hitra. Večina snega je padla ob zmernem severiku, le v visokogorju Zahodnih Karavank in Julijskih Alp je sprva snežilo ob šibkem jugozahodniku. Že med sneženjem so nad gozdom nastajali novi snežni zameti. Na vetru najbolj izpostavljenih mestih je snežna odeja spihana do trde, poledenele podlage. Že med sneženjem se je zaradi temperaturne razlike med snegom prejšnjega in snegom današnjega sneženja v bližini njunega stika pričelo sreženje. Osrežene plasti izrazito poslabšajo stabilnost snežne odeje, saj zmanjšujejo povezanost snežnih plasti.

Ponoči se bo povsod razjasnilo, jasno bo do nedelje popoldne, ko nas bo od severozahoda dosegla visoka oblačnost. Burja na Primorskem se bo do jutra nekoliko umirila, v soboto dopoldne pa se bo okrepil SV veter v gorah, ki bo lahko v sunkih presegal hitrost 60 kilometrov na uro. Veter se bo umiril v noči na nedeljo, v nedeljo bo vetra v gorah le malo. Ogrelo se bo - od sobote zjutraj do ponedeljka zjutraj za več kot 10 stopinj Celzija. Že v nedeljo popoldne bo nulta izoterma blizu višine 2000 metrov, v ponedeljek pa jo bo okrepljeni jugozahodni veter dvignil na 3000 metrov.

Sobota bo sončna, vendar hladna in vetrovna. Okrepljen severovzhodnik bo predvsem nad gozdom še prenašal sneg in gradil zamete predvsem na južnih in jugozahodnih pobočjih. Hkrati se bo v snežni odeji nadaljevalo sreženje; zmanjšana povezanost plasti zaradi sreženja in dodatna obtežba zaradi napihanega snega bosta verjetno v visokogorju povzročila tudi spontano proženje snežnih plazov predvsem v bližini grebenov. Sreženje tokrat poteka tudi v zavetju gozdov, zato lahko plaz sprožimo tudi v zelo strmem gozdu. V soboto bo sneg nad 1000 metri verjetno ostal suh, v nedeljo sredi dneva pa ga bo sonce na izrazitih prisojah že ojužilo in v noči na ponedeljek bo tam nastala osrenica. V ponedeljek bo dnevna odjuga nastopila še bolj zgodaj. Niže se bo sneg ojužil že v soboto, v nedeljo in ponedeljek pa se ob dnevni odjugi lahko sproži tudi kakšen plaz mokrega nesprijetega snega.