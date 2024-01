Nemčija se je poslovila od Beckenbauerja: "Danke Kaiser"

München, 19. januarja - Stadion Bayerna v Münchnu je popoldan gostil zadnje slovo od velikana nemškega nogometa Franza Beckenbauerja. Žalost, glasbo, poslovilne govore so spremljali tudi nastopi številnih Beckenbauerjevih soigralcev, ki so obudili vrsto spominov na nedavno umrlega izjemnega nogometaša, trenerja in nogometnega funkcionarja.