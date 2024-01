Iran in Irak že v osmini finala azijskega prvenstva

Doha, 19. januarja - Po nogometaših iz Katarja in Avstralije so se v osmino finala azijskega prvenstva v Katarju uvrstili tudi Iranci in Iračani. Iran je po uvodni zmagi nad Palestino v okviru skupine C premagal še Hongkong z 1:0, Irak pa je na današnji osrednji tekmi ukanil Japonsko z 2:1. V prvem krogu je bil boljši od Indonezije s 3:1.