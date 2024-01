V Jemnu protesti proti ameriškim in britanskim napadom na hutijske cilje

Sana, 19. januarja - Več tisoč privržencev uporniških hutijev so je danes podalo na ulice v prestolnici Sana in mestu Sada na severozahodu države, ki velja za trdnjavo hutijev. Na shodih so obsodili nedavne vojaške napade ZDA in Velike Britanije na položaje hutijev v državi ter vzklikali, da ZDA ne bodo ostale nekaznovane, poroča nemška tiskovna agencija dpa.