Kamna Gorica in Lancovo dočakala ureditev komunalne infrastrukture

Kamna Gorica, 20. januarja - V spomeniško zaščitenem trškem jedru Kamne Gorice so konec minulega leta zaključili prvi del prve faze projekta izgradnje komunalne infrastrukture s kanalizacijo in vodovodom. Gradbena dela, ki so potekala leto in pol, so bila zaradi mostov in ozkih ulic posebej zahtevna. Lani se je zaključil tudi projekt komunalne ureditve Spodnjega Lancovega.