Linn Svahn in Erik Valnes najboljša v sprintu v Oberhofu

Oberhof, 19. januarja - Švedinja Linn Svahn in Norvežan Erik Valnes sta zmagovalca sprinterske tekme v smučarskem teku za svetovni pokal v nemškem Oberhofu. Za Svahn sta se uvrstili njeni rojakinji Frida Karlsson (+0,33) in Jonna Sundling (+2,06), za Valnesom pa njegova rojaka Ansgar Evensen (+0,40) in Even Northug (+3,31).