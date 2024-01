Izidi smučarskega teka v Oberhofu

* Izidi, sprint: - ženske: 1. Linn Svahn (Šve) 3:04,05 2. Frida Karlsson (Šve) + 0,33 3. Jonna Sundling (Šve) 2,06 4. Kristine Skistad (Nor) 3,91 5. Laura Gimmler (Nem) 4,34 6. Emma Ribom (Šve) 14,19 ... - skupno (18/34): 1. Jessie Diggins (ZDA) 1474 točk 2. Linn Svahn (Šve) 1206 3. Rosie Brennan (ZDA) 1119 4. Emma Ribom (Šve) 1102 5. Frida Karlsson (Šve) 1061 ... 84. Anja Mandeljc (Slo) 41 94. Eva Urevc (Slo) 19 ... - moški: 1. Erik Valnes (Nor) 2:42,75 2. Ansgar Evensen (Nor) 0,40 3. Even Northug (Nor) 3,31 4. Harald Amundsen (Nor) 4,88 5. Valerio Grond (Švi) 6,74 6. Ben Ogden (ZDA) 8,22 ... 61. Miha Šimenc (Slo) 11,51 70. Miha Ličef (Slo) 18,22 ... - skupno (18/34): 1. Harald Amundsen (Nor) 1402 točk 2. Erik Valnes (Nor) 1115 3. Paal Golberg (Nor) 957 4. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 818 5. Hugo Lapalus (Fra) 751 ... 83. Miha Šimenc (Slo) 74 ...