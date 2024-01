Baltske države z dogovorom o gradnji skupne obrambne linije

Tallinn, 19. januarja - Baltske države so se danes v luči vojne v Ukrajini dogovorile o gradnji t. i. baltske obrambne linije, t. j. niza obrambnih objektov z montažnimi bunkerji in podpornimi točkami na njihovih mejah z Rusijo in Belorusijo, je sporočilo estonsko obrambno ministrstvo, poroča portal estonske javne radiotelevizije ERR.