Ljubljana, 19. januarja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so na cestah plužne in posipne skupine, tam promet poteka počasneje. Na pot se odpravite prej kot običajno ter ne brez obvezne zimske opreme. Na nekaterih odsekih so še vedno zdrsi tovornih vozil, zato je tam promet oviran oziroma je vozni pas zaprt.