V. d. direktorice MAO Maja Vardjan: V središču projektov Stanka Kristla je vedno človek

Ljubljana, 19. januarja - Stanko Kristl je arhitekt, ki je ustvaril izjemno, svojevrstno arhitekturo. Za njegovim značilnim in večplastnim raziskovalno-oblikovalskim pristopom je stalo temeljno vprašanje: Kaj je arhitektura v odnosu do človeka, je ob arhitektovi smrti za STA zapisala v. d. direktorice Muzeja za arhitekturo in oblikovanje MAO Maja Vardjan.