Obilno sneženje težave v prometu povzroča tudi na avstrijskem Koroškem

Celovec, 19. januarja - Obilno sneženje in poledica težave v prometu povzročata tudi na avstrijskem Koroškem. Zaradi zdrsov tovornih vozil in drugih nesreč so bili dopoldne zaprti odseki številnih avtocest. Snežne razmere pa so povzročile tudi zamude v železniškem prometu, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.