Za preprečevanje škode v gozdovih na voljo 1,8 milijona evrov

Ljubljana, 19. januarja - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v uradnem listu objavilo javni razpis za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov. Na voljo je do 1,8 milijona evrov nepovratnih sredstev, rok za prijavo je 22. april.