Na letošnji Informativi celovita predstavitev kariernih priložnosti

Ljubljana, 19. januarja - Na 15. sejmu izobraževanja in poklicev Informativa, ki danes in v soboto poteka na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, se predstavlja več kot 250 srednješolskih, višje strokovnih, višješolskih, dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov. Celovita predstavitev kariernih priložnosti vključuje tudi 27 programov iz tujine.