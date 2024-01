V Mariboru nov primer sumljive pošiljke

Maribor, 19. januarja - Na mariborski policijski upravi so bili danes zjutraj obveščeni o tem, da so v poslovalnici v Mariboru prejeli pošiljko z neznano snovjo. Sprožili so preiskavo in ustrezno zavarovali okolico, zaenkrat pa še ni znano, če je prah v pošiljki morebiti nevaren za zdravje in življenje ljudi.