Maska v ciklu YUFU z razmisleki o jugofuturizmu

Ljubljana, 19. januarja - V Stari mestni elektrarni - Elektro Ljubljana in Ustvarjalnem laboratoriju Krater bo od 24. do 27. januarja potekal cikel YUFU, ki je nastal v produkciji Maske Ljubljana. Kot so zapisali, bodo s ciklom prevpraševali teme, kot so odrast kot logika vzdržnosti, ekofeminizem, politike skrbi, medvrstna pravičnost, empatičnost, solidarnost itn.