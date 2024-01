Inšpekcija: Živali so pred vrnitvijo označene in pregledane

Ljubljana, 19. januarja - Vse odvzete živali, ki se zdaj vračajo na kmetijo v bližini Krškega, so pred vrnitvijo skladno označene in pregledane, je medijem pojasnil direktor inšpekcije za varno hrano Fabian Kos. Dodal je, da je uradni veterinar prisoten pri natovarjanju in raztovarjanju, o stroških oskrbe in prevoza pa bo odločal v nadaljevanju postopka.