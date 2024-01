V Izoli opustili načrte za gradnjo kulturnega centra

Izola, 19. januarja - V izolski občini so zaenkrat opustili načrte za gradnjo kulturnega centra. "Proračun občine Izola ne prenese finančne naložbe v izgradnjo tako dragega kulturnega centra, kot so si ga pred koncem prejšnjega mandata zamislili tisti, ki so bili v komisiji, ki je izbrala natečajni projekt," je za STA povedal izolski župan Milan Bogatič.