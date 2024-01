V 102. letu starosti umrl arhitekt Stanko Kristl

Ljubljana, 19. januarja - V četrtek je v 102. letu starosti preminil arhitekt Stanko Kristl, so sporočili iz družinskega kroga. Vloga arhitekture pri razvoju družbe je bila osrednja misel Kristlovega večplastnega arhitekturnega ustvarjanja v vseh merilih, od regulacije mest do patenta stropa in oblikovanja knjige, kompleksnih bolnišnic do bivalnih prostorov in spomenikov.