Jemenski hutiji ponovno napadli ameriško ladjo

Sana/Doha/Moskva/Peking, 19. januarja - Jemenski hutiji, ki jih podpira Iran, so zgodaj davi sporočili, da so v Adenskem zalivu ponovno napadli ameriško trgovsko ladjo, potem ko so ZDA v četrtek nadaljevale napade na cilje, povezane z njimi. Škode na ladji ni bilo. Medtem je visoki predstavnik hutijev v intervjuju zagotovil, da ruske in kitajske ladje na območju niso ogrožene.