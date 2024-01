V UGM Kabinetu izrezanke koprske umetnice Lare Jeranko Marconi

Maribor, 19. januarja - V UGM Kabinetu v Mariboru danes odpirajo razstavo Norec koprske umetnice Lare Jeranko Marconi, ki so jo pripravili v sodelovanju z Obalnimi galerijami Piran. Umetničina prepoznavna stalnica so izrezanke in v znamenju te posebne likovne zvrsti je tudi njena tokratna razstava.