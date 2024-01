Pri 33-letnem Mariborčanu našli 40 sadik konoplje

Lenart, 19. januarja - Policisti policijske postaje Lenart so v sredo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami po odredbi mariborskega sodišča opravili hišno preiskavo pri 33-letniku z območja Maribora. Pri njem so med drugim našli 40 sadik konoplje.