Kopitarjevi kralji na domačem ledu doživeli nov poraz

Los Angeles, 19. januarja - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL doživeli nov poraz, že deseti na zadnjih 11 tekmah. Tokrat so kralji na domačem ledu v dvorani Crypto.com z 1:2 izgubili proti Nashville Predators. Vsi zadetki so "padli" v drugi tretjini. Kapetan kraljev Anže Kopitar je v 23:26 minute na ledu zbral en strel proti vratom tekmeca.