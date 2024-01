Brunson popeljal kratkohlačnike do zmage nad čarovniki

New York, 19. januarja - Jalen Brunson je v severnoameriški košarkarski ligi NBA na tekmi proti Washington Wizards dosegel 20 od svojih 41 točk v zadnji četrtini in New York Knicks v Madison Square Gardnu popeljal do tesne zmage s 113:109. Zmagala je tudi vodilna ekipa zahoda Minnesota Timberwolves, ki je doma premagala Memphis Grizzlies s 118:103.