Mladina o genodicu v Gazi (19. 1.)

Ljubljana, 19. januarja - Grega Repovž v uvodniku Že danes vemo piše o Gazi in odgovornosti mednarodne skupnosti za genocid, ki se tam dogaja. Avtor meni, da je pomembno, da Slovenija stopi na pravo stran zgodovine, ker bo odnos do genocida v Gazi za dolga leta postavil države in narode na politični in moralni zemljevid sveta, tudi znotraj Evrope same.