Premier Golob s predstavniki časopisnih hiš o položaju tiskanih medijev

Ljubljana, 18. januarja - Premier Robert Golob se je z ministroma za kulturo in gospodarstvo, Asto Vrečko in Matjažem Hanom srečal s predstavniki Dela, Dnevnika in Večera, in sicer z direktorjema Dela in Večera, Natašo Luša in Miho Klančarjem ter predsednikom uprave Dnevnika Bojanom Petanom. Pri premierju so navedli, da so nadaljevali pogovor o položaju tiskanih medijev.