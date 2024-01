Ministrstvo s posvetom na temo vzpostavitve podatkovnih prostorov

Ljubljana, 18. januarja - Ministrstvo za digitalno preobrazbo je organiziralo posvet, katerega teme so bile prednosti in opozorila, nujna ustanovitvena opravila in primeri dobrih praks s podatkovnimi prostori. Slovenija je s tem naredila prvi korak k vzpostavitvi podatkovnih prostorov, ki omogočajo vstop na enoten in zaupanja vreden trg podatkov, so sporočili.