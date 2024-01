V Žalcu čas za 16. BUMfest

Žalec, 19. januarja - V Žalcu se danes začenja 16. BUMfest. Mednarodni festival tolkalnih skupin bo uvedel nastop avstrijske skupina Loui's Cage Percussion. Nastopajoče zasedbe tokrat prihajajo še iz Portugalske in Slovenije. Festival bo do nedelje poleg večernih koncertov ponudil tudi program za otroke in delavnice.