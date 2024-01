Začete nove stanovanjske gradnje v ZDA decembra navzdol

Washington, 18. januarja - V ZDA so decembra začeli graditi 4,3 odstotka manj novih stanovanjskih objektov kot novembra, so sporočili z ameriškega ministrstva za trgovino. Kljub nazadovanju z letne ravni 1,53 na 1,46 milijona hiš in stanovanjskih blokov, so podatki boljši od pričakovanj analitikov Wall Streeta, ki so se gibala okoli številke 1,43 milijona.