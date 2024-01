Evropski parlament poziva k trajnemu premirju v Gazi

Strasbourg, 18. januarja - Poslanci Evropskega parlamenta so danes sprejeli resolucijo, s katero pozivajo k trajnemu premirju v Gazi pod dvema pogojema. To sta takojšnja in brezpogojna izpustitev vseh talcev ter uničenje teroristične organizacije Hamas. Izpostavili so pravico Izraela do samoobrambe, ob tem pa obsodili nesorazmeren vojaški odziv v Gazi.