Ljubljana, 18. januarja - Slovenski nogometni prvoligaš Rogaška, ki po prvem delu Prve lige Telemach zaseda zadnje mesto, je igralski kader okrepil z Galom Kurežem. Kot so Slatinčani zapisali na družbenih omrežjih, so z 22-letnim krilnim napadalcem podpisali pogodbo do konca sezone 2024/25.