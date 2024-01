Promocija sadja tudi v prihodnjih letih

Ljubljana, 18. januarja - Sektor sadja je z novim letom vstopil v tretje triletno programsko obdobje. V okviru tega bo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju s slovenskimi pridelovalci in predelovalci sadja izvajalo različne promocijske dejavnosti, namenjene splošni promociji sadja in promociji sadja višje kakovosti.