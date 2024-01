Vodja smrtonosnega kulta v Keniji obtožen terorizma

Mombasa, 18. januarja - Vodja kenijskega krščanskega kulta Paul Nthenge Mackenzie je bil danes na sodišču v Mombasi obtožen več umorov in terorizma, potem ko so oblasti lani odkrile trupla več kot 400 privržencev njegovega kulta. Večina izmed 429 žrtev, med katerimi so tudi otroci, naj bi se izstradala do smrti. Nekateri pa naj bi bili zadavljeni ali pretepeni.