Ob medsebojnih napadih Irana in Pakistana izrazi zaskrbljenosti in pozivi k deeskalaciji

Bruselj/Moskva/Peking, 18. januarja - Evropska unija je danes izrazila globoko zaskrbljenost zaradi "spirale nasilja" na Bližnjem vzhodu, potem ko sta Iran in Pakistan v zadnjih dneh izvedla medsebojne zračne napade. Izrazi zaskrbljenosti in pozivi k deeskalaciji razmer prihajajo tudi iz Moskve in Pekinga.