Snežne razmere v visokogorju

Zaradi dežja in otoplitve se je snežna odeja namočila in labilizirala, zato so s strmih pobočij in v grapah možni spontani plazovi mokrega snega. Pod okoli 1700 metri je snega precej manj, višje pa novega snega ni toliko, da bi zelo povečal plazovno nevarnost. Nad nadmorsko višino 2100 metri so nastale nove klože, ki so na strmih pobočjih potencialno nevarne. Več jih je na severnih in vzhodnih straneh grebenov in sedel.

V visokogorju nad okoli 2100 metri je sneg ostal suh, zapadel je nov. Novi sneg je mehak, podlaga pa večinoma skorjasta, mestoma tudi trda in predvsem na vetru izpostavljenih legah spihana ter poledenela. Nižje je sneg moker, razmočen in zmehčan. Kjer je snega malo, je premočen do tal. Le v vzhodnih Karavankah in na Pohorju je bilo dežja zelo malo, zato je tam sneg ojužen predvsem zaradi otoplitve.

Danes bo popoldne prehodno nekaj sonca. Pihal bo jugozahodnik. Ledišče bo na nadmorski višini okoli 2100 metri. V drugem delu noči na petek bodo od severa padavine zajele vso Slovenijo. Hitro se bo hladilo in meja sneženja se bo do jutra spustila do nižin. Temperatura bo pod ničlo. Pihal bo zmeren severni do severovzhodni veter. Zasnežilo bo tudi sredogorje, kjer bo veter tudi delal zamete. Popoldne bo sneženje ponehalo. V noči na soboto se bo razjasnilo, v soboto bo jasno in mrzlo. Pihal bo zmeren severovzhodnik. Tudi v nedeljo bo pretežno jasno in mrzlo, a v višinah se bo že nekoliko segrelo.

Snežne in plazovne razmere se bodo zaradi sneženja in močne ohladitve precej spremenile. Pričakuje se od 20 do 40 centimetrov novega snega. V visokogorju, kjer je snežilo že danes, se bo novi sneg s starim verjetno sprijel v skupno plast suhega snega, ki bo zaradi trše podlage postala potencialno nestabilna. Stanje bo poslabšal še severni veter, ki bo delal nova območja napihanega snega na južno orientiranih pobočjih. Pod okoli 1700 metri, kjer snega ni veliko, bo novi sneg padal na mokro podlago, ki pa bo hitro pomrznila. Tudi tam bodo nastajali zameti, ter v sredogorju in gričevju. V vmesnih nadmorskih višinah bo povezava med podlago in novim snegom boljša kot v visokogorju, a bo plast novega snega tanjša, ker je danes tam deževalo. Plazovne razmere se bodo poslabšale. Glavna nevarnost bodo strma pobočja, kjer se bodo lahko sprva prožili plazovi suhega snega, pa mesta z napihanim snegom, kjer se bodo lahko že ob manjši obremenitvi sprožili kložasti plazovi. V sredogorju in nižje bo sicer plazovna nevarnost zmerna, 2. stopnje, a tudi tam bodo obiskovalci lahko na strmih travnatih pobočjih splazili novi sneg. Ponekod bodo manjše klože. Zaradi mrzlega vremena se stanje ob koncu tedna ne bo kaj dosti spremenilo, šele z dotokom toplejšega zraka v začetku tedna se bo sneg začel hitreje sprijemati in preobražati.