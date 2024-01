Žveglič: Živali so začeli vračati na kmetijo Možganovih

Ljubljana, 18. januarja - Odvzete živali so začeli vračati na kmetijo Možganovih, je danes medijem dejal predsednik KGZS Roman Žveglič, ki ga je kmet v sredo obvestil o novi odločbi. Kot je poudaril Žveglič, so na KGZS ves čas poudarjali, da gre za nesorazmeren in nezakonit ukrep, zato jih veseli, da je prišlo do nove odločbe in da so živali začeli vračati.