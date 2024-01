Poljska bo preiskala domnevne vohunske dejavnosti prejšnje vlade

Varšava, 18. januarja - Poljski parlament je v sredo napovedal ustanovitev komisije, ki bo preiskala domnevne zlorabe izraelske vohunske opreme Pegasus s strani prejšnje vlade pod vodstvom konservativne stranke Zakon in pravičnost (PiS). Vlada, policija in tajne službe naj bi pomočjo Pegasusa vohunile za kritiki in političnimi nasprotniki.