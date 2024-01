Slovenki najboljši v kvalifikacijah v Zau

Tokio, 18. januarja - Slovenski smučarki skakalki Nika Križnar in Nika Prevc sta bili najboljši v kvalifikacijah tekme za svetovni pokal na srednji skakalnici v japonskem Zau. Križnar je dobila kvalifikacije s skokom 94,5 metra in 110,1 točko, Prevc je skočila meter in mol manj in za rojakinjo zaostala 3,5 točke.