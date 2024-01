Dennis prisostvoval pogrebu svoje žene, nekdanje kolesarke

Perth, 18. januarja - Več kot sto ljudi se je v sredo udeležilo pogrebne slovesnosti za olimpijko in nekdanjo svetovno kolesarsko prvakinjo na stezi Melisso Dennis, rojeno Hoskins, v avstralskem Perthu. Bogoslužje je potekalo na pokopališču Fremantle, kjer so se je v ganljivi hvalnici spomnili kot hčerke, sestre in matere v ganljivi hvalnici, ki jo je izrekel njen oče.