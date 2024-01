Tudi Alcaraz napredoval s težavami, Pegula izpadla

Melbourne, 18. januarja - V drugem krogu prvega grand slam turnirja favorizirani teniški igralci zmagujejo, a nikakor nimajo lahkega dela. Po Igi Swiatek, Alexandru Zverevu in Casperju Ruudu se je danes namučil tudi drugi nosilec Španec Carlos Alcaraz, ki je po treh urah in pol izenačenega boja s 6:4, 6:7, 6:3 in 7:6 premagal 46. igralca sveta Italijana Lorenza Sonega.