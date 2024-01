Prva igralka sveta preživela skoraj triurni triler v 2. krogu

Melbourne, 18. januarja - Najboljša teniška igralka na svetu Iga Swiatek je na poti do prvega naslova v Melbournu premagala še drugo oviro. Poljakinja je bila po Sofii Kenin boljša še od druge Američanke Danielle Collins, ki se je upirala dve uri in 57 minut. Na koncu je le zmagala s 6:4, 3:6, 6:4 in se uvrstila v tretji krog, kjer jo čaka Čehinja Linda Noskova.