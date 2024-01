Izidi odbojkarske lige prvakov

* Izidi, 6. krog: - skupina A: - sreda, 17. 1.: Ziraat Bank Ankara - Olypiacos Pirej 3:0 (22, 17, 18) (Alen Pajenk 8 točk, 1 as, 1 blok za OLypiacos) (Tonček Štern 4 točke, 1 blok za Olymiacos) Azoty Kedzierzyn Kozle - Knack Roeselare 3:2 (-22, -19, 25, 16, 12) - lestvica: Ziraat Bank Ankara 6 6 0 18:6 16 Azoty Kedzierzyn Kozle 6 3 3 11:11 8 Olymipacos Pirej 6 3 3 8:12 6 Knack Roeselare 6 1 5 10:15 6 - skupina B: - sreda, 17. 1.: Tours - ACH Volley 3:0 (21, 18, 22) Itas Trentino - Asseco Resovia Rzeszow 2:3 (20, -23, -20, 20, -9) (Jan Kozamernik 10 točk, 1 as, 3 bloke za Trentino) (Klemen Čebulj 5 točk v prvih dveh nizih za Asseco Resovio) - lestvica: Trentino 6 5 1 17:5 16 Tours 6 4 2 13:8 12 Asseco Resovia Rzeszov 6 3 3 10:11 8 ACH Volley 6 0 6 2:18 0 - skupina C: - sreda, 17. 1.: Benfica - Halkbank Ankara 2:3 (-21, 19, 18, -18, -13) Berlin Recycling - Daiko Piacenza 0:3 (-15, -23, -19) (Sašo Štalekar ni dosegel točke za Berlin Recycling Volleys) - lestvica: Daiko Piacenza 6 5 1 16:5 15 Halkbank Ankara 6 4 2 12:11 10 Berlin Recycling Volleys 6 3 3 12:10 10 Benfica 6 0 6 4:18 1 - skupina D: - sreda, 17. 1.: Jihostroj Češke Budejovice - Las Palmas 3:2 (23, -18, -20, 23, 12) Jastrzebsky Wegiel - Lüneburg 3:0 (17, 16, 19) - lestvica: Jastrzebsky Wegiel 6 5 1 16:5 15 Las Palmas 6 3 3 12:11 10 Lüneburg 6 2 4 7:13 6 Jihostroj Češke Budejovice 6 2 4 8:14 5 - skupina E: - sreda, 17. 1.: Lvi Praga - Arcada Galati 3:0 (23, 23, 15) (Urban Toman je igral dva niza na mestu libera pri Arcadi Galatiju) Cucine Lube Civitanova - Grenyaard Maaseik 3:0 (18, 15, 19) - lestvica: Cucine Lube Civitanova 6 5 1 17:3 16 Lvi Praga 6 3 3 11:10 10 Greenyard Maaseik 6 2 4 7:14 6 Arcada Galati 6 2 4 8:16 4