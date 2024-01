Portugalci boljši od Norvežanov, Danci od Nizozemcev

Hamburg, 17. januarja - Uvodni tekmi drugega dela evropskega prvenstva v Nemčiji sta se razpletli po okusu portugalskih in danskih rokometašev. Portugalci so bili na prvi tekmi skupine II v Hamburgu boljši od Norvežanov s 37:32, Danci pa na drugi od Nizozemcev z 39:27. Ob 20.30 se bo začela zadnja današnja tekma med Slovenci in Švedi.